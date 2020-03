Emergenza Coronavirus: il Milan dona 250 mila euro. Dettagli e tweet del club

Milan cuore d’oro.

Il club rossonero “scende in campo” per fronteggiare il Coronavirus, con una donazione di 250 mila euro mirata a fornire la giusta assistenza a coloro i quali sono stati colpiti dal virus Covid-19. A comunicarlo è la stessa società meneghina con una nota diramata tramite i propri canali ufficiali in cui, il Milan, attraverso le parole del proprio a.d. Ivan Gazidis, annuncia di volere supportare l’AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza: agenzia impegnata nell’affrontare le emergenze sanitarie nella Regione Lombardia.

“Ci sono cose nella vita più importanti del calcio. In un momento in cui tutti noi dobbiamo prenderci cura di chi è più vulnerabile, dobbiamo agire con la massima responsabilità, seguendo le indicazioni delle autorità competenti. A nome del Club, sono orgoglioso di sostenere, con questa donazione, gli sforzi ammirevoli messi in campo da tutti coloro che stanno lavorando per fronteggiare questa emergenza. La salute e la sicurezza dei nostri cari è la nostra massima priorità. Anche i nostri tifosi stanno vivendo questo momento così difficile e sono preoccupati per le persone a loro più care. Il Milan è più di una squadra di calcio. È una comunità, dove ci si prende cura l’una dell’altro, una comunità che rappresenta Milano in tutto il mondo. Siamo uniti, fianco a fianco con tutti i nostri tifosi”.