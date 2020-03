Emergenza Coronavirus, Cannavaro: “Sono in quarantena. Misure restrittive in Cina top, ora bisogna…”

Parola a Fabio Cannavaro.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha affermato: è pandemia. Il nuovo focolaio del Coronavirus si è sposato in Europa, precisamente in Italia, che è diventato uno dei paesi con il maggior numero di contagiati e di decessi legati alle complicazioni dei sintomi del Covid-19. L’appello di tutti i capi di Stato è quasi unanime: bisogna rimanere quanto più possibile nelle proprie abitazioni ed uscire solo per comprovate necessità.

L’ex Juventus, che in Cina ha trovato la sua nuova casa – risiede a circa 824 chilometri di distanza dalla città di Wuhan, luogo in cui si è verificato il primo contagio -, ha dovuto attenersi alle misure stringenti imposte dal governo orientale. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’attuale allenatore del Guangzhou Evergrande e, ad interim, della nazionale cinese al fianco del tecnico che lo ha condotto a laurearsi campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi, ha così raccontato la sua avvenuta cinese.

QUARANTENA: “È così da cinque giorni e devo dire che la Cina sta affrontando questa emergenza nel migliore dei modi. Fin quando non ci sarà il controllo di questo virus è inutile fare previsioni. Il virus corre, è vero che i più anziani sono a rischio, ma dai numeri che circolano tutti possono essere infettati“.

REGOLE FERREE: “La gente deve stare a casa, io sono rientrato in Cina dopo esser stato a Dubai e, avendo passaporto italiano, sono stato messo in quarantena. Sono in quarantena da cinque giorni e in Cina stanno affrontando questa emergenza alla grande. Sono stati bravi a prendersi del tempo e ci vuole tempo: sento gente dire che, magari, tra dieci giorni sarà possibile uscire e tornare alla vita di prima, ma visto anche quanto accaduto e sta accadendo in Cina non credo sarà così facile. Servono regole dure fin quando il virus non sarà sotto controllo: io non parlo di sconfiggerlo. Nemmeno in Cina è stato sconfitto, ma servono regole dure per tenerlo sotto controllo“, ha concluso Cannavaro.