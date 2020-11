Elezioni USA 2020, Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti: il messaggio di Tony Di Piazza

Giornata importante per gli Stati Uniti d’America.

Joe Biden è il 46esimo presidente degli USA. La sua vittoria, arrivata dopo giorni di incertezze e polemiche a seguito di un lungo spoglio, è stata ufficializzata nel pomeriggio. Si tratta del candidato presidente più votato della storia americana. Biden ha sconfitto il presidente uscente Donald Trump dopo una sfida elettorale senza esclusione di colpi.

Una vittoria che ha fatto grande rumore, non solo negli Stati Uniti d’America, ma anche in tutto il mondo: rimasto per tre giorni con il fiato sospeso in attesa di conoscere i risultati delle elezioni. Tra i tantissimi ad avere festeggiato la vittoria del nuovo presidente degli Usa, anche consigliere di amministrazione e azionista del Palermo, Tony Di Piazza, attraverso un post pubblicato tramite il proprio profilo Facebook.