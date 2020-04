Eleven Sports congela gli abbonamenti fino a maggio: la piattaforma lancia nuovi contenuti free

Stop.

La pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del virus Covid-19 ha portato alla sospensione di tutti i campionati, non solo di calcio ma in generale di tutti gli sport. Per cercare di aiutare e non gravare sui tutti i propri abbonati, la piattaforma streaming, Eleven Sports, ha deciso, non potendo naturalmente offrire regolarmente il proprio servizio, di congelare gli abbonamenti per il mese di marzo.

La piattaforma OTT, già broadcaster ufficiale del campionato di Serie C e detentrice dei diritti di diverse squadre di Serie D tra cui il Palermo “ha deciso di prorogare questa soluzione, non sottraendo alcun costo derivante dalle formule di abbonamento già sottoscritto che verranno automaticamente prorogati fino al 3 maggio 2020 e torneranno a decorrere alle condizioni precedenti solo dopo quella data“, si legge nella nota.

Per cercare di intrattenere i propri clienti Eleven Sports ha anche lanciato nuovi format: “Eleven Home”, live di approfondimento sulla official page di Facebook in cui Jolanda De Rienzo intervista ogni giorno i protagonisti della Serie C e della Serie D anche attraverso l’interazione della propria customer base; “Serie C Story” e “Superlega Story” che offrono ogni giorno un tuffo nel passato per rivivere i match clou delle scorse stagioni; “Odissea nel mondo del calcio”, in collaborazione con Mycujoo, alla scoperta di gol improbabili e prodezze dai campi di gioco più insospettabili, ed “Eroica” focus sulle edizioni che hanno animato un’imperdibile competizione per gli appassionati di ciclismo d’epoca.

