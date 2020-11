Eleven Sports, Codici lancia class action per rimborso abbonati. I dettagli

Continuano le polemiche per i problemi di Eleven Sports nelle scorse settimane.

Interruzioni continue durante la trasmissione delle gare del campionato di Serie C e centinaia di segnalazioni piovute, a seguito dei problemi riscontrati nelle scorse settimane, dagli utenti Eleven Sports. Situazione che ha spinto la piattaforma streaming a trasmettere le gare gratuitamente, per un periodo limitato, per tentare di ovviare nel frattempo al problema. Una mossa che non ha convinto a pieno l‘Associazione Codici, la quale, schierandosi a fianco degli abbonati, ha deciso di lanciare una class action per il rimborso degli utenti.

“Nonostante le promesse e gli impegni della società – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – non ci sono stati miglioramenti evidenti, anzi c’è ancora chi segnala problemi di visualizzazione. Sinceramente crediamo che si sia superato abbondantemente il limite. Per questo abbiamo deciso di avviare una class action. Riteniamo, infatti, doveroso rimborsare e risarcire gli abbonati per i disagi subiti, per un servizio che si è rivelato un disservizio”.

“I problemi di trasmissione – aggiunge Stefano Gallotta, avvocato di Codici – si sono registrati in più occasioni, nonostante gli impegni presi dalla società. Anche le soluzioni alternative adottate da Eleven Sports si sono rivelate inefficaci. È stata, ad esempio, messa a disposizione degli abbonati alla Serie C la piattaforma streaming MyCujoo, ma anche lì si sono verificati blackout nella diretta ed inoltre per la visualizzazione in tv era richiesto un dispositivo specifico, quindi un costo aggiuntivo per gli abbonati. Non ci sembra il comportamento giusto, soprattutto considerando quanto patito fino a quel momento dagli utenti”.

Da qui la decisione di avviare la class action. Chi ha avuto problemi con lo streaming degli eventi trasmessi da Eleven Sports può aderire all’iniziativa per richiedere rimborso e risarcimento danni compilando il modulo disponibile sul sito internet dell’associazione www.codici.org o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org”.