E’ morta la mamma di Totò Schillaci: “Le mie vittorie sono state anche le tue”

"Fai buon viaggio mamma. Grazie". Con questo messaggio, pubblicato sui propri social, Totò Schillaci ha annunciato la morte della madre Giovanna, scomparsa all'età di 76 anni. "Non ci sono parole giuste per momenti come questi, se non dirti grazie. Grazie per quello che sono, per quello che ho ottenuto, le mie vittorie sono state anche le tue di vittorie - le sue parole -. Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi".