Dramma Kobe Bryant, le prime ricostruzioni: era vietato volare, il pilota e l’errore di valutazione

La morte di Kobe Bryant ha devastato l’intero mondo dello sport.

L’ex campione Nba ed ex stella dei Los Angeles Lakers è stato vittima insieme alla figlia Gianna di 13 anni e ad altre sette persone di un incidente in elicottero. Il velivolo, secondo i dati del tracker di volo riportati da TMZ, avrebbe riscontrato le prime difficoltà nei pressi dello zoo di Los Angeles a causa delle nuvole e della nebbia. A questo punto il pilota, riprendendo le ricostruzione dell’emittente americana, avrebbe scelto di volare più basso (260 metri dal suolo) in attesa che le condizioni meteo migliorassero. Una scelta azzardata, a quanto pare, perché proprio a causa di questa decisione l’elicottero si sarebbe schiantato contro una collina alta circa 500 metri, al momento la ragione dell’incidente.

Tragedia Kobe Bryant, il mondo dello sport piange l’ex star della Nba: i rosanero rendono omaggio a ‘Black Mamba’

Sul tragico episodio che ha consumato un’immane tragedia si è espresso anche un portavoce della polizia che, ai microfoni della Cnn, ha confermato che le condizioni meteorologiche non avrebbero consentito di volare. L’FBI intanto sta analizzando per filo e per segno la scena e valutando con grande attenzione la documentazione relativa alla manutenzione dell’elicottero: un Sikorsky S-76B del 1991.

Nel frattempo sulla dipartita di un campione in campo e fuori come Kobe si è espresso anche il celeberrimo attore americano Jack Nicholson che ha dichiarato quanto segue.

“Quando pensiamo che tutto sia solido, c’è un grosso buco nel muro. È stato un evento terribile. Come ci siamo conosciuti? L’ho preso in giro la prima volta che ci siamo incontrati. È stato al Madison Square Garden di New York, – ha detto a Cbs – gli ho offerto un pallone da basket e gli ho chiesto se voleva che lo autografassi per lui. Mi ha guardato come se fossi pazzo. La mia reazione è la stessa di quasi tutta Los Angeles. Ci mancherà”.