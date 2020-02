Donati-Mediagol: “Ho visto sbocciare a Palermo il talento di Dybala, lui ha una dote speciale. Juventus ok, ma Lazio ed Inter…”

Il talento sublime di Paulo Dybala, nitido e tangibile fin dall’esperienza professionale condivisa con la maglia del Palermo. La lotta scudetto più che mai avvincente nella stagione in corso nel campionato di Serie A, con la Juventus di Sarri tallonata da due rivali di alto lignaggio come Lazio ed Inter. Massimo Donati ex centrocampista di Milan, Palermo e Celtic, si sofferma sui temi in questione nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

“Dybala? Aveva colpi importanti già da giovanissimo a Palermo, ero suo compagno, lo scrutavo e si vedeva che sarebbe arrivato ad altissimi livelli. In lui la cosa che ha fatto e sta facendo la differenza adesso è la personalità con cui fa le cose. Abbiamo visto tanti giocatori dalle qualità tecniche cristalline però mancano proprio di personalità, ferocia e concretezza nel fare le cose giuste nell’arco della partita, mentre Paulo non ha paura di niente, con quella faccia da bambino in qualsiasi stadio sia fa le cose per bene e ha grandissimi colpi, spettacolari ed al contempo decisivi. Tutto quello che ha ottenuto fin qui in carriera è soltanto merito suo, le qualità sono indubbie, ma per andare in alto devi avere quel qualcosina in più nell’animo e nella testa e lui dispone di questo straordinario valore aggiunto. Lotta Scudetto? Dal punto di vista della rosa la Juventus è ancora la più forte tra le contendenti anche se il campionato in questa stagione è più equilibrato e c’è più competizione. Hanno cambiato il modo di giocare rispetto agli ultimi anni con l’avvento di Sarri, ma è sempre favorita ma deve stare attenta senza sbagliare un colpo, perché le altre due, Lazio ed Inter sono squadre complete, forti e importanti, pronte subito ad approfittare di un eventuale passo falso dei bianconeri”.