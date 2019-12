Doda: “Siamo un gruppo affiatato. Serie A in tre anni? Nulla è impossibile. Io tra i professionisti con la maglia del Palermo”

“Sì, è il primo anno, però non sto patendo la distanza. Le persone qui sono accoglienti e mi sto trovando veramente bene, è un po’ come da noi in Albania, dove l’ospite è sacro“.

Masimiliano Doda è certo che la scelta di ripartire dalla Serie D con la maglia del Palermo è quella giusta per la sua carriera. Il terzino classe 2000, dopo aver fatto parte del settore giovanile della Sampdoria, è alla sua prima esperienza in una prima squadra. Il calciatore di origini albanesi ha anche fatto visita, insieme al compagno di squadra e connazionale Erdis Kraja, alla comunità di Piana degli Albanesi: “Un’esperienza unica – racconta Doda ai microfoni de Il Giornale di Sicilia –. Soprattutto vedere così tanta gente vicina al mio paese, pur vivendo qui. Vedere quelle persone caricare i camion di viveri per solidarietà dopo il terremoto in Albania mi ha reso ancor più orgoglioso delle mie origini. Li ringrazio ancora per quello che hanno fatto. Lì ho anche assaggiato il cannolo, ma senza esagerare…“.

In poco tempo Doda si è ambientato a Palermo: “Ho casa a Mondello, insieme a Fallani. Sto spesso lì, anche perché venendo da Genova sono molto affezionato al mare. Ho avuto però la possibilità di girare il centro storico, quando la mia famiglia è venuta qui. La maggior parte delle giornate le passo però a Mondello, a casa o in giro con gli altri compagni, sempre in tranquillità“.

Doda: “Felicissimo di giocare nel Palermo. Tifosi? Mi hanno fatto scattare l’amore per la maglia rosanero”

I rosanero sono un gruppo che si è amalgamato in fretta: “Sono tutti bravissimi ragazzi e grandi uomini. Mi danno tanti consigli, come Lancini e Pelagotti, ma anche Crivello che mi aiuta tantissimo in campo. I giovani invece sono tutti disponibili, come dimostra Peretti, che si è fatto trovare pronto. Siamo un gruppo affiatato“.

Doda ha anche fatto in suo esordio con la nazionale U20 albanese: “È un orgoglio e una fortuna, spero che arrivi presto anche la chiamata dell’Under 21. L’obiettivo è arrivare alla nazionale maggiore, ma vedremo. Piano piano“.

Il club rosanero sogna in tre anni la risalita nella massima serie: “Niente è impossibile, ma ogni campionato ha una storia a sé e le proprie insidie. Già in Serie D lo vediamo, nessuna partita è facile e tutte le avversarie, contro di noi, provano a dare qualcosa in più. Intanto pensiamo a riportare il Palermo tra i professionisti, poi l’anno prossimo si vedrà. Se tra i professionisti ci sarà anche Doda? Lo spero, sarei felicissimo“.