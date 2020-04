Doda: “Meritiamo la promozione in Serie C. Futuro? Voglio proseguire la mia esperienza in rosanero”

“Il futuro dei campionati sarà deciso dalle istituzioni, ma dopo 26 giornate di campionato sempre al comando e 7 punti di vantaggio sulla seconda il primato non può essere messo in discussione, la squadra merita il passaggio al professionismo“.

A dirlo è Masimiliano Doda, terzino del Palermo, ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante. Il calciatore albanese ha poi proseguito parlando della sua voglia di tornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra: “Dopo oltre un mese trascorso in isolamento forzato c’è tanta voglia di riassaporare la libertà la speranza è che presto ci sia consentito quanto meno di allenarci in gruppo, ovviamente nel rispetto di qualsiasi precauzione sanitaria“.

Infine, Doda si è soffermato sul suo futuro: “La mia ambizione è quella di proseguire la mia esperienza in rosanero vorrei dimostrare le mie qualità in un contesto più selettivo e conquistare, settimana dopo settimana, la fiducia e la stima del club e dei tifosi. Palermo è una piazza incredibile, la passione della sua gente ti travolge ed allo stesso tempo ti spinge a dare tutto per questi colori che bisogna onorare al massimo, in campo ma anche fuori”.