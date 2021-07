Doda: “Io, il Palermo e il mio obiettivo. Voglio dimostrare quanto valgo”

Massimiliano Doda è reduce da un'esperienza molto formativa con l'Albania Under 21

“L’obiettivo di questa stagione è passare dalla Serie C alla B. Sono molto contento perché il Palermo mi ha dato opportunità e fiducia - afferma Doda - spero di ripagare sul campo con buone prestazioni. Quando uscivo da scuola neanche andavo a mangiare, prendevo il treno per arrivare in 30 minuti al campo di allenamento della Samp. Ma non voglio considerarlo un sacrificio", ha concluso il tornante classe 2000.