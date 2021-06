Diritti tv, DAZN rifiuta la proposta di Sky: respinta offerta da 500 milioni

La nota emittente satellitare aveva proposto di trasmettere le sette gare di campionato in cambio di mezzo miliardo

Niente da fare: la Serie A, almeno per il momento, resterà in streaming. DAZN ha infatti rifiutato l'offerta da 500 milioni di euro avanzata da Sky nelle scorse ore, per avere nel proprio bouqet un canale satellitare di DAZN e la disponibilità dell’app di DAZN su Sky Q.