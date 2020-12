Dinamo Tirana, Fabrizio Miccoli riparte dal club albanese: doppio ruolo per l’ex Palermo e Moriero nuovo tecnico

Nuova avventura per Fabrizio Miccoli.

Ripartirà dalla Dinamo Tirana, l’ex bandiera del Palermo Fabrizio Miccoli, pronto ad intraprendere una nuova avventura all’estero. L’ex attaccante rosanero seguirà, infatti, il tecnico italiano Francesco Moreiro in Albania: scelto come guida tecnica della compagine di Tirana, attualmente 1° nella First Division. Il Romario del Salento, però, ricoprirà un doppio ruolo all’interno del club: quello di vice allenatore e quello di responsabile del settore giovanile. A comunicarlo è stata la stesso Dinamo Tirata, attraverso una nota ufficiale diramata nel pomeriggio. Miccoli si legherà al club di Marco Pontrelli per ben due anni, contratto triennale invece per Francesco Moriero.