Diego Costa in tackle: “Conte al Real Madrid non durerebbe una stagione, deve cambiare umanamente”

Diego Costa punzecchia Antonio Conte.

L’attaccante brasiliano, poi naturalizzato spagnolo, intervenuto ai microfoni di ‘ESPN Brasil’, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, lanciando non poche frecciatine al tecnico dell’Inter, con il quale ha avuto più di qualche problema nel corso della sua esperienza al Chelsea: “Tra di noi ci sono stati molti problemi fuori dal campo ma nonostante questo devo dire che è un buon allenatore”.

“Non ho rancori nei suoi confronti, ma per diventare importante deve cambiare qualcosa dal punto di vista umano nel suo modo di allenare – ha proseguito il centravanti dell’Atletico Madrid –. È un tipo davvero sospettoso. In un club come il Real Madrid non durerebbe neanche una stagione“.

I motivi che lo hanno spinto a scegliere di vestire la maglia della Spagna dopo aver indossato quella della Seleçao: “Quando venni convocato da Scolari, non mi conosceva nessuno. Lui mi disse: ‘Tu sei l’unico giocatore di Jorge Mendes’. Allora mi feci qualche domanda. Se ero lì per degli affari, significava che fossi nel posto sbagliato. Dopo l’amichevole con la Russia, Scolari mi ha detto che mi avrebbe convocato di nuovo, perchè non avevo giocato molto. Ma penso che fosse solo un modo per confondermi. Molti giocatori erano fermi per infortunio, ma non ha mai inserito il mio nome nella lista dei convocati. Io non ho detto nulla e poi non sono stato convocato nemmeno per la Confederations Cup. Così quando è arrivata la chiamata della Spagna ho accettato. Come potevo dire di no? E a quel punto tutti in Brasile hanno cominciato a scrivere che in realtà Scolari mi voleva, che avevo voltato le spalle a milioni di brasiliani. Ma la verità è che non mi ha mai convocato”.

Il primo incontro con Ronaldo il ‘Fenomeno’: “Avevo già visto Messi e Cristiano Ronaldo, ma la prima volta che ho incontrato Ronaldo ho provato qualcosa di diverso. Mi sono reso conto che provavo ammirazione, passione per lui. Era speciale vederlo dal vivo“, ha concluso Diego Costa.