Di Piazza: “Vittoria importante che sfata un tabù, testa a testa con il Savoia entusiasmante”

Tony Di Piazza analizza la vittoria ottenuta dal Palermo nel derby contro l’FC Messina.

Il Palermo ha superato per 2-0 i peloritani grazie alla doppietta siglata da Ferdinando Sforzini, successo importante per i rosanero che restano a + 5 sull’inseguitrice Savoia. Il vice-presidente del club di Viale del Fante, intervenuto in mixed zone, ha commentato così la vittoria degli uomini guidati da Rosario Pergolizzi.

“Una vittoria importante, anche per sfatare un tabù. È la prima vittoria in mia presenza, non volevo essere io il motivo della sconfitta. Bella partita, ma l’importante è sempre portare i 3 punti a casa. Manteniamo il distacco con il Savoia. Anche negli Stati Uniti viviamo questo testa a testa intensamente come qui. Ad ogni partita gli ultimi minuti sono penanti, ma alla fine quasi sempre riusciamo a vincere. Mercato? I risultati parlano. Floriano ha fatto la differenza, anche Silipo è molto bravo. Possiamo essere soddisfatti. Abbiamo 54 punti, è quasi un record. Tornerò presto a Palermo, ma non ho ancora programmato le date”.

