Di Piazza: “Tutto sul nuovo centro sportivo e la tournée in USA. Progetto? Abbiamo il nostro piano”

Il Palermo sempre capolista del girone I di Serie D con 7 punti di vantaggio sul Savoia.

Il vice presidente dei rosanero, Tony Di Piazza, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, ha svelato il progetto della società per quanto concerne la realizzazione del centro sportivo. L’imprenditore italo-americano ha inoltre confermato che in caso di promozione in Serie C permetterà alla squadra di andare in tournée negli Stati Uniti.

Di Piazza: “Con Sagramola Mirri c’è sintonia, Pergolizzi non si discute. Floriano? Rispondo così”

“Il nostro è un progetto di 3 anni con un investimento di 15 milioni, sicuramente però ce ne vorranno di più perchè dovremo farci trovare pronti in caso di promozione in Serie C. Comunque inutile parlare di A se siamo ancora in D, facciamo un passo alla volta e al momento giusto i soldi ci saranno. “I picciuoli ci sunnu” (ride ndr). Centro sportivo? Sono tutte e due importanti, direi che il centro sportivo dovremmo realizzarlo celermente perché è importante che i nostri giovani abbiano un posto dove potersi allenare. Questa è la nostra priorità. Ammodernamento stadio? Interverremo al momento giusto e faremo quello che bisogna fare, ma per il momento il centro sportivo è la priorità. Fan Club a New York? Solo per portare un po’ di siciliani in sede, comunque siamo sempre un 20-30-40 dipende dalla partita però è bello perchè siamo riusciti a risvegliare quell’orgoglio siciliano nella nostra amata Palermo. Tournée in America in caso di promozione? Mantengo sempre le promesse. Sicuramente ci vedremo in America, vi aspetto tutti! Non so quando tornerò a Palermo, spero ad aprile dato perché abbiamo pensato di fare un gruppo del Palermo Club così possiamo vedere la partita insieme. Non so se andrò a Torre Annunziata, preferisco Palermo. Manterremo le nostre promesse sul progetto che abbiamo fatto poi andiamo in B e se ne parla. Sono stati tutti bravi e quando sono stati chiamati ognuno ha fatto il suo quindi complimenti a tutti”.