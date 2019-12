Di Piazza: “Supereremo questo momento negativo, l’unica critica che rivolgo alla squadra…”

Tony Di Piazza sul momento vissuto dal Palermo.

I rosanero guidati da Rosario Pergolizzi nell’ultimo periodo hanno offerto prestazioni poco convincenti e sperperato i 13 punti di vantaggio che avevano racimolato sulla seconda in classifica. I Rosa al termine del girone d’andata hanno, infatti, chiuso al primo posto del girone I di Serie D a quota 41 punti e a sole 3 lunghezze dal Savoia che al momento segue da vicino. Il vice-presidente del club di Viale del Fante, ospite durante Zona Vostra in onda su Trm13, ha analizzato il pareggio per 0-0 contro il Troina in cui Ricciardo e Sforzini hanno sbagliato un calcio di rigore a testa.

“Il Palermo contro il Troina ha giocato la sua partita. Non mi sento di dire che abbia giocato male, se uno di quei due rigori fosse entrato o se magari si fosse concretizzata un’altra occasione staremmo parlando di altro. Il calcio è questo anche se sbagliare due rigori in una singola partita non si vede spesso, stiamo attraversando un periodo non troppo positivo ma la prestazione non è da buttare via. Solo 3 punti di vantaggio? Tutte le squadre attraversando questi periodi poi mettiamoci anche l’assenza di Santana, l’unica critica che mi sento di fare alla squadra è la disattenzione sulle azioni offensive visto che si son fatti pescare troppo spesso in offside. Si deve lavorare su questo, ma la squadra credo stia facendo molto bene e non ho altro da rimproverare”.

