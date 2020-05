Di Piazza: “Perdite superiori alle attese. Futuro? Palermo pronto al bis”. E sugli acquisti…

“Bilancio? Più che positivo“.

Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ha parlato a 360 gradi ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Per l’imprenditore italo-americano l’annata della squadra rosanero è stata ottima, soprattutto dal punto di vista sportivo: “La squadra è stata formata in tre settimane, abbiamo comandato dalla prima all’ultima giornata, pubblico e tifosi sono stati i veri trascinatori. Vorrei dare il giusto merito a Sagramola e Castagnini, che hanno scelto i giocatori e, se mi consentite, anche a Paparesta che ha segnalato Felici, rivelazione della stagione”.

Per quanto concerne il punto di vista economico, invece, Di Piazza ha rivelato: “Forse, da questo lato, un po’ meno… felici (ride, ndr) anche se i tifosi hanno risposto battendo il record di abbonamenti. Le perdite sono state superiori alle attese, più di un milione, l’importante però era raggiungere l’obiettivo. Poi ci si è messo di mezzo l’epidemia che ha cancellato partite, introiti, pubblicità, diritti televisivi, difficoltà che si dovranno affrontare”.

Infine, il vicepresidente della società di viale del Fante si è soffermato sul futuro: “Il Palermo è preparato al bis e gli acquisti saranno all’altezza, questo è sicuro. La squadra di dirigenti ha funzionato e non vedo ragioni per cambiare. Tutti hanno dato il loro contributo. Non vedo stravolgimenti di assetti. Potrei essere più coinvolto rispetto a questa prima stagione. Alla fine però i veri motori restano Sagramola, Castagnini e Paparesta”, ha concluso Di Piazza.