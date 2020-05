Di Piazza: “Palermo praticamente in C, non voglio sorprese. Pergolizzi? Da tifoso dico che merita la riconferma”

“Il Palermo è praticamente in C“.

A dirlo è il vicepresidente del club rosanero, Tony Di Piazza. L’imprenditore originario di San Giuseppe Jato, intervistato da Il Corriere dello Sport, ha poi proseguito soffermandosi sull’attuale situazione legata al campionato di Serie D: “Promozione conquistata alla grande. Adesso, meritiamo rispetto. Non voglio sorprese ma un Palermo in una C di livello, non semiprò“.

Per Di Piazza non sono ammesse modifiche del format, visto che nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di ‘trasformare‘ la Serie C in un campionato dilettantistico, creando, invece, due gironi di B: “Per l’iscrizione, ci hanno imposto di pagare un milione di euro. Lo stesso non era avvenuto con Venezia, Parma e Bari. Non ci siamo lamentati e nessuna società ci è venuta incontro. Ora discutono di uguaglianza. La premessa era che, vinto il campionato, saremmo tornati tra i professionisti”.

I rosanero prima dello stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria erano al primo posto in classifica del girone I: “Pergolizzi? Ha svolto un eccellente lavoro, plasmando il gruppo fino a formare una squadra vincente. Non era agevole. Qualcuno si aspettava anche un gioco spumeggiante ma alla fine contano i fatti. E con quelli ci misuriamo. Se merita la riconferma? Da tifoso dico di sì. In C, però, è diverso e vanno fatte valutazioni che lascerei agli esperti”.