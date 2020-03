Di Piazza: “Non si può lasciare un campionato in sospeso, adesso le priorità sono altre. Ai tifosi dico…”

Tony Di Piazza ha detto la sua in merito alla conclusione dei campionati.

Il vice-presidente del Palermo che attualmente si trova a New York è intervenuto nel corso della trasmissione “Zona Vostra” in onda su TRM 13. L’imprenditore italo-americano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Di Piazza: “Coronavirus? La situazione sta precipitando, in U.S.A. si stanno prendendo le giuste precauzioni”

“Concludere i campionati? La mia posizione è quella di pensare prima a salvaguardare le vite e non far diffondere il virus. Il resto si aggiusterà da solo. Passata questa incidenza dell’infezione, speriamo di riprendere il campionato e portarlo a termine, è una cosa dovuta a tifosi e società. Non si può lasciare un campionato in sospeso, ma al momento ci sono altre priorità.

Futuro del Palermo? Direi che per il momento è tutto sospeso, non stiamo nemmeno pensando perché non sappiamo se ripartiremo ad aprile, maggio o se finirà il campionato. Inutile pensare a queste cose per il momento. Pensiamo alla salute della gente, passata questa situazione risolveremo anche il problema del campionato, che speriamo di concludere. Messaggio ai palermitani? Non perdete la speranza, è una situazione che anche io, a sessant’anni, non ho vissuto. Le pandemie sono successe altre volte, la cosa più vicina che ho vissuto in prima persona è stato l’attacco dell’11 settembre alle Torri Gemelle, ma quella era una cosa focalizzata. Il Coronavirus è mondiale, severa, che avrà un forte impatto sulla società per un lungo tempo, perché un po’ di paura rimarrà. Ne usciremo, sono fiducioso, abbiate pazienza, seguite i consigli di autorità ed esperti e ce la faremo. Forza Palermo, forza Sicilia e forza Italia”.