Di Piazza: “La promozione in C è ciò che ci spetta, noi pronti a tornare in campo. Ripescaggio? Vi spiego”

“Non credo che si tratti di un ripescaggio, non è la parola adatta. Sarebbe solo una promozione meritata. Siamo stati in prima posizione dalla prima all’ultima giornata, abbiamo dominato per tutto il campionato”.

Così Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo ai microfoni di Metropolitanmagazine. L’imprenditore nativo di San Giuseppe Jato che detiene il 40% delle quote della società rosanero ha poi proseguito: “Siamo arrivati a questo stop con 7 punti di vantaggio dalla seconda in classifica: la Serie C è ciò che ci spetta per tutto quello che si è visto in campo durante l’anno”.

Di Piazza si è anche soffermato sulle polemiche in merito ad una eventuale ripresa del campionato, in Serie D mancavano otto giornate per concludere la regular season: “Beh credo che al momento sia chiaro che non si riprenderà più. Gli organi preposti stanno facendo il massimo per far sì che la Serie A e la Serie B riprendano, ma in Serie C e in Serie D non ci sono le risorse per poterlo fare. Voglio però che sia chiaro che noi siamo pronti all’eventualità di rientrare in campo: abbiamo tenuto tutta la squadra a Palermo in quarantena e siamo sempre pronti a riprendere. Non possiamo però tornare a giocare da soli, per questo credo che ormai sia sicuro lo stop del campionato”.