Di Piazza: “Il nostro progetto prevede la vittoria della Serie B in tre anni. Pergolizzi? Ecco cosa penso”

Un progetto ambizioso.

Il Palermo è ripartito dalla Serie D con una nuova proprietà composta dal duo Mirri-Di Piazza. Il piano del club di viale del Fante è quello di tornare nel più breve tempo possibile nel calcio che conta. Prima dello stop forzato dovuto alla diffusione del coronavirus, la formazione di Pergolizzi era in vetta alla classifica con ben sette lunghezze di distanza dall’inseguitrice Savoia.

Intervistato da Metropolitanmagazine, Di Piazza ha espresso il suo parere sul lavoro svolto dalla squadra e dal tecnico palermitano Rosario Pergolizzi: “Ha preso la squadra e in due-tre settimane l’ha plasmata. Ha fatto un percorso incredibile, con il record di punti, di partite vinte, meno partite perse, miglior attacco e miglior difesa del girone – ha sottolineato il vicepresidente del Palermo -. È chiaro che il merito è anche dei giocatori che hanno disputato un bel campionato, ma l’operato del tecnico è assolutamente positivo. Poi in un campionato come la Serie D non è semplice: ogni partita è una finale e non è mai facile portare a casa i tre punti. Il mister ha pensato a ottenere i risultati, che sono quelli che contano insieme alle statistiche, senza preoccuparsi di fare il bel gioco che spesso risulta sterile”.

Infine, Di Piazza ha ribadito con fermezza quali siano gli obiettivi per le prossime stagioni: “Il progetto è nato col mio socio Mirri: in 3 anni volevamo arrivare alla vittoria della Serie B. Questo, ovviamente non è cambiato. Il prossimo anno saremo in Serie C e inizieremo ad avvicinarci a dove vogliamo arrivare, ma è prematuro parlare della fine del percorso. Ora dobbiamo ancora prenderci la Serie C e fare altri passi in avanti. Per questo non vogliamo pensare alla Serie A adesso: il nostro pensiero è rivolto solo al prossimo campionato”.