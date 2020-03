Di Piazza e il sogno del Palermo in Serie A: “Non dovremo restare in C più di un anno. Progetto? Costerà più del previsto”

“Il progetto, lo confermo, possibilmente costerà un po’ più del previsto“.

Tony Di Piazza, vicepresidente e comproprietario, insieme a Dario Mirri, del Palermo Calcio sogna di riportare i colori rosanero nella massima serie. L’imprenditore immobiliare nativo di San Giuseppe Jato è da sempre legato alla sua terra, nonostante abbia lasciato la Sicilia da giovanissimo con la sua famiglia per trasferirsi prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti. Quella per il calcio è sempre stata una sua passione.

Di Piazza possiede il 40 percento delle quote della società di viale del Fante ed ha le idee ben chiare su dove vuole arrivare: “Ne parliamo con Mirri di certo non dovremo restare in Serie C più di un anno, questo è un obiettivo che dobbiamo centrare“, ha detto l’imprenditore ai microfoni de Il Giornale di Sicilia. I rosanero sono primi in classifica nel campionato di Serie D con sette lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Savoia, principale concorrente dei rosanero per la lotta alla promozione.

“Palermo ha 600 mila allenatori – scherza – ma sia chiaro hanno diritto a dire la loro. E noi ascoltiamo“. Tony Di Piazza, sempre col sorriso sul volto, è un uomo tutto d’un pezzo: “Concentro le attività nelle prime ore del mattino così posso parlare con l’Italia e poi dedicarmi agli altri affari“. Non si ferma mai ma il primo pensiero è sempre dedicato al Palermo: “La stagione è da record. Gli innesti di gennaio sono stati ottimi. La squadra ha un’ossatura robusta. Non ci si può lamentare di Pergolizzi. I risultati si vedono, dobbiamo pensare a uscire subito dalla Serie D e andare avanti spediti“, ha concluso il vicepresidente rosanero.

