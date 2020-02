Di Piazza: “Con Sagramola e Mirri c’è sintonia, Pergolizzi non si discute. Floriano? Rispondo così”

Il Palermo continua la sua marcia trionfale: quattro vittorie di fila e capolista del girone I di Serie D con 7 punti di vantaggio sul Savoia.

L’auspicio di tifosi e società è quello di rivedere i rosanero di nuovi protagonisti nel calcio professionistico. Uno degli artefici della rinascita del club di Viale del Fante è senza dubbio Tony Di Piazza che, insieme a Dario Mirri, ha restituito i colori rosanero alla città. Il vice presidente del club, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, si è soffermato su diversi temi: dal momento vissuto dalla squadra di Pergolizzi fino alla realizzazione del nuovo centro sportivo.

“Cittanovese? Sicuramente è stata la partita più emozionante ed entusiasmante della stagione, è stata anche una dimostrazione di forza della squadra che Sagramola e Castagnini sono riusciti a mettere insieme in breve tempo.Il campionato è ancora lungo, in undici partite possono accadere tante cose, noi siamo fiduciosi nelle nostre capacità e andiamo avanti partita per partita. Floriano? Ha portato unità alla squadra e spinta, ha quella qualità che ci mancava e per questo ha fatto la differenza. Noi giochiamo tante finali e tutte le partite sono importanti, gli altri giocano la loro partita perciò non è facile gestire le gare. Pergolizzi? Conosce i giocatori, forse anche meglio di noi. In base al tipo di squadra che affronti bisogna cambiare asseto tattico, non metto in dubbio le scelte del mister. Siamo arrivati a sette punti dalla seconda, c’è poco da discutere con questi risultati. Rapporto con Sagramola e Mirri? Abbiamo un progetto che stiamo tutti rispettando, magari qualche volta possono esserci delle incomprensioni ma sono cose che succedono pure tra me e mio figlio o me e mia moglie, tutto a posto, siamo in perfetta sintonia”.