Di Donato-Mediagol: “Serie D e C? Vi dico la differenza. Tre rosanero pronti per il salto, gli under…”

Daniele Di Donato non dimentica il Palermo.

L’ex centrocampista, oggi allenatore dell’Arezzo, ha vestito la maglia rosanero, portando al braccio la fascia di capitano, per quattro stagioni, dal 2000 al 2004. Oltre cento presenze, tra Serie C1 e Serie B, e quattro reti. Il club siciliano, senza dubbio, è rimasto nel cuore del tecnico abruzzese.

Intervenuto ai microfoni di Mediagol.it, Di Donato ha parlato della stagione del Palermo, ripartito in Serie D dopo il fallimento della vecchia società, e di alcuni dei membri della rosa a disposizione di mister Rosario Pergolizzi, che sta proseguendo la sua corsa verso la promozione in Serie C, categoria che il tecnico dell’Arezzo conosce bene.

“I tifosi del Palermo sono ancora affezionati a me. Fa piacere, vuol dire che si è fatto qualcosa di importante, a prescindere dal campo. Il legame è la cosa che rimane di più, il calciatore passa ma l’uomo resta. È una testimonianza di amore reciproco che c’è stata e ci sarà per sempre. Gap dal punto di vista tecnico-tattico tra Serie D e Serie C? Più che di tecnica si tratta di una vera e propria differenza a livello fisico. È presente un vero e proprio abisso tra le due categorie. Per quanto riguarda i calciatori, Sforzini è un giocatore importante e se il fisico lo sorreggerà non avrà problemi nell’affrontare categorie superiori. Pelagotti è un ottimo portiere, ha giocato anche due anni fa qui ad Arezzo mentre Martinelli ha disputato la B a Modena. Sono giocatori pronti per la categoria superiore, poi tutto dipende dalle scelte della società, anche e soprattutto in base al campionato che si vuole fare. Santana? L’ho sentito prima del cambio proprietà e lui ci teneva tantissimo a tornare a Palermo per riportare la squadra nei giusti palcoscenici . È un ragazzo fantastico oltre che un ottimo giocatore, purtroppo l’infortunio lo sta penalizzando ma anche per lo spogliatoio è diventato un valore aggiunto. Under? Non ne scelgo uno in particolare, ma mi hanno impressionato in tanti. Se la squadra sta avendo questi risultati è anche grazie a loro. Sono tutti ragazzi che in futuro potranno dare grandi soddisfazioni al club rosanero”.

