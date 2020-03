Di Donato-Mediagol: “Palermo, ecco come si vince la D. Futuro ai rosa? Mai dire mai”. Su Pergolizzi…

Parola a Daniele Di Donato.

Ex centrocampista, con alle spalle quattro stagioni al Palermo (dal 2000 al 2004) e ben 133 presenze collezionate tra Serie C1 e Serie B, arricchite da quattro reti e dalla fascia di capitano al braccio. Nel 2014 ha appeso le scarpette al chiodo, divenendo il terzo giocatore per numero di presenze in cadetteria, ma è rimasto all’interno del mondo del calcio, sua grande passione. Da luglio scorso, infatti, Di Donato siede sulla panchina dell’Arezzo.

Intervenuto ai microfoni di Mediagol.it, l’ex Palermo, che secondo alcuni rumors quest’estate era tra i candidati a guidare i rosanero, rinati sotto la guida del duo Mirri-Di Piazza tra i dilettanti, ha parlato delle sue ultime esperienze e ha detto la sua in merito al percorso in Serie D dei siciliani.

“Credo molto nel lavoro, ma anche la passione fa la differenza. Il calcio è un gioco serio, ma è pur sempre un gioco e come tale deve essere interpretato senza assilli o ansie. In Serie D bisogna sempre essere in equilibrio a prescindere dai risultati, credere nel proprio lavoro e cercare di sbagliare il meno possibile. Il Palermo ha trovato il giusto equilibrio in un momento difficile, in cui sarebbe potuto essere scalfito dalle critiche. Pergolizzi è stato bravo a mantenere questo equilibrio. La squadra è forte , ha avuto il suo momento di difficoltà ma ne è venuta fuori e adesso si trova in testa alla classifica. Quest’estate per la panchina era venuto fuori anche il mio nome, ma io avevo firmato già con l’Arezzo. Sono contento per Pergolizzi, perché sta facendo un bellissimo lavoro. Allenare il Palermo in queste categorie non è facile, perché è una squadra che tutti aspettano. Avere 7 punti di distacco dalla seconda significa lavorare veramente bene. È doveroso fare i complimenti al mister. Io sono in scadenza e tifo Palermo, mai dire mai nella vita. Arezzo? Sono ampiamente soddisfatto, siamo una squadra giovane e stiamo valorizzando molti ragazzi nel migliore dei modi. In una categoria come la Serie C, più fisica rispetto alla D, dare minutaggio ai giocatori diventa una cosa molto importante. Abbiamo raggiunto i play-off e stiamo mettendo in vetrina molti giovani interessanti in una piazza importante come Arezzo. Monza? È fuori categoria, è la squadra più forte della Serie C. Spendere 15 milioni di euro in questa categoria è una follia, ma se hanno questa possibilità giustamente la sfruttano. Il Monza ha tutto per fare il doppio salto, possiede già un’ottima squadra per la B e con qualche innesto potrebbe puntare direttamente alla Serie A“.