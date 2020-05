Di Cintio: “Bisogna riformare i campionati. Promozioni e retrocessioni? Bisogna rispettare le classifiche”

“La Serie A deve essere considerata un mondo a parte“.

Questo il pensiero dell’avvocato Cesare Di Cintio. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, l’esperto di diritto sportivo si è espresso in merito alla decisione della Figc di far ripartire i campionati professionistici: “Semmai bisogna capire se il protocollo previsto per la massima serie possa essere applicato anche nelle altre categorie, per costi, precisione e tutta una serie di altre circostanze. Soprattutto in Serie C, dove l’assemblea e le società si erano pronunciate in un certo senso. Secondo me, però, è una partita ancora aperta, al di là della giusta e doverosa presa di posizione da parte della Figc“.

Il dibattito è ancora in atto, soprattutto tra i dilettanti, visto che arriveranno nei prossimi giorni dei verdetti d’ufficio: “La Federazione dovrà redigere e comunicare dei criteri chiari e uniformi per tutti, poi ovviamente non potranno essere tutti contenti. Servono dei principi per far sì che vengano rispettate le classifiche, ma questa è un’indicazione che dà anche la Uefa. Considerando, ovviamente, anche le situazioni in cui si è disputato un numero diverso di partite“.