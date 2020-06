Delio Rossi e gli aneddoti su Ilicic: “Talento cristallino, in pochi hanno un mancino come lui. Vi racconto il Josip di Palermo…”

“Stiamo ammirando un calciatore completamente diverso rispetto al primo Ilicic italiano: questa è un’altra storia…“.

Inizia così l’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport da Delio Rossi, ex tecnico del Palermo. L’allenatore nativo di Rimini ha raccontato Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, che nelle ultima stagioni sta avendo un rendimento da top player. I due si sono incrociati in rosanero: “Talento cristallino, qualità indiscutibili che sono addirittura cresciute. Raramente ho visto un mancino come il suo“.

Lo sloveno in questa stagione ha trascinato i nerazzurri, sia in campionato che in Champions League: “Ciò è che mi ha positivamente sorpreso è l’atteggiamento: a Palermo discutevamo spesso, per esempio sui movimenti senza palla – ha raccontato Delio Rossi -. Era convinto che, allenandosi a basso ritmo, avrebbe avuto più energia la domenica in partita. Invece, e non scopro l’acqua calda, era esattamente il contrario: si accendeva e spegneva in un attimo, aveva un carattere particolare. Andava preso in un certo modo: va coccolato, fatto sentire importante e difeso nei momenti difficili“.

Infine, Delio Rossi ha rivelato: “Non può immaginare quanto sia grande il dispiacere per non aver visto questo Ilicic già molti anni fa: avrebbe potuto, e dovuto, fare molto di più. Tuttavia, come dicono i saggi, ‘meglio tardi che mai’. Merito pure di Gasperini, che l’ha fatto maturare: Josip non si abbatte più se sbaglia i primi due palloni. Anzi, ormai è un leader dell’Atalanta. E’ uno dei migliori in Europa“.