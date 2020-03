Delio Rossi: “Al Palermo mi avevano ingaggiato per i playoff. Ritorno in panchina? Si sono dimenticati di me”

“Ritorno in panchina? Speriamo di sì, anche perché io so fare solo quello. Speriamo, anche se sembra che da un po’ si siano dimenticati di me“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport da Delio Rossi, ex tecnico di Bologna, Lazio e Palermo. Lo scorso anno poche gare alla guida dei rosanero, poi il fallimento del club di viale del Fante che adesso è ripartito dalla Serie D con una nuova proprietà: “Mi avevano ingaggiato per fare i play off, poi è successo quello che è successo“, ricorda Rossi.

L’esperto allenatore classe 1960 ha tanta voglia di ripartire: “Se allenerei in C? Talvolta ho fatto anche scelte in controtendenza, la C magari sarebbe un problema, ma solo perché non conosco la categoria, non per altro“. Rossi non sta nella pelle, ma prima bisogna superare l’emergenza sanitaria: “Io sinceramente gli stadi di nuovo pieni me li immagino, anche perché le cose brutte si dimenticano prima di quelle belle. La mia certezza è che tutto tornerà come prima, non so quando, ma tornerà“.

I dubbi sono legati a come e quando fare ripartite i tornei: “Io li farei ricominciare, quando sarà, se serve anche il prossimo anno, da dove è stato interrotto. Dopo che la palla ha iniziato a rotolare non si possono cambiare le regole del gioco. D’altronde hanno spostato anche gli Europei e le finali delle Coppe europee: ragazzi, siamo in mezzo a una pandemia, non è un problema solo italiano“.

Diversi allenatori sono stati prima calciatori con Rossi: “Oddo, Simone Inzaghi, Breda, Liverani, Marcolini, Grassadonia e forse anche qualche altro. Chi mi somiglia di più? Caratterialmente Breda, tecnicamente Liverani“. Poi ancora sul suo futuro: “Non ho mai avuto un procuratore. Ho solo il mio telefonino. Spesso è spento? Possono sempre chiamarmi su quello di mia moglie“.