De Zerbi: “Shakhtar? Non lo trasformerò nel Sassuolo. Troppe differenze”

Le parole dell'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi

Nuova parentesi per Roberto De Zerbi, dopo l'addio al Sassuolo avvenuto a fine campionato scorso. Intervistato dai canali ufficiali dello Shakhtar, il tecnico ex Palermo ha parlato delle prime settimane da allenatore del club ucraino, ricordando inoltre la sua esperienza in neroverde.