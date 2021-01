De Rose: “Peccato per il risultato, oggi inizia un nuovo cammino. Play-off? Abbiamo un obiettivo”

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Alfredo Viviani”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Potenza, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno, il centrocampista del Palermo, Francesco De Rose, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sapevamo che il campo sarebbe stato sintetico, peccato per il risultato, avremmo meritato la vittoria. Abbiamo giocato una grande partita, è stato facile ambientarsi con i nuovi compagni. Pareggio quanto incide? Sono arrivato da poco e ho visto che i compagni come me hanno voglia di risalire la classifica, se giochiamo come oggi possiamo arrivare in alto. Questa è la mentalità giusta per ottenere risultati importanti, sono sicuro che faremo bene nelle prossime gare. Sono molto felice per la prestazione di tutti, ci siamo riuniti e abbiamo capito che dobbiamo dare tanto di più perchè lo merita sia il Palermo sia la tifoseria. Oggi per noi inizia un nuovo cammino, mercoledì avremo una partita importante contro la Ternana e sono sicuro che faremo bene. Play-off da protagonisti? Il Palermo a parte il blasone è sempre una candidato per la promozione, sono qui perchè credo nel progetto e nei miei compagni. Speriamo di poter arrivare in una posizione importante per giocare anche qualche partita in casa, adesso bisogna mettersi sotto perchè il Palermo merita altre posizioni di classifica”.