De Rose: “Palermo piazza importante, qui per aiutare la squadra. Pronto a dare il massimo”

Giornata di presentazioni in casa Palermo.

Approdato nella giornata di sabato nel capoluogo siciliano, Francesco De Rose, è il primo colpo sul mercato piazzato dalla dirigenza rosa in questa finestra di mercato. il centrocampista classe ’87 ha deciso di cedere alla corte del Palermo che lo ha prelevato dalla Reggina, firmando un contratto che lo legherà al club di Viale del Fante fino al 2022. Nella giornata di oggi, Francesco De Rose, è stato presentato ai cronisti presenti in conferenza stampa.

“Ringrazio Toscano perchè con lui ho un rapporto speciale. Palermo è una piazza importante e non avrei potuto dire no a 33 anni. La Reggina ormai fa parte del mio passato, lì ho trascorso momenti magnifici ma ormai darò tutto solo per il Palermo. Play o centrocampista tuttofare? Ho ricoperto entrambi i ruoli nel corso della mia carriera quindi non ne ho uno preferito, voglio giocare dove posso essere più utile alla squadra. Darò sempre il massimo e aiuterò la squadra”