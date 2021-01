De Rose: “Credo nel progetto, tutto sul mio ruolo. Serie C? Ecco cosa è fondamentale”

Giornata di presentazioni in casa Palermo.

Approdato nella giornata di sabato nel capoluogo siciliano, Francesco De Rose, è il primo colpo sul mercato piazzato dalla dirigenza rosa in questa finestra di mercato. il centrocampista classe ’87 ha deciso di cedere alla corte del Palermo che lo ha prelevato dalla Reggina, firmando un contratto che lo legherà al club di Viale del Fante fino al 2022. Nella giornata di oggi, Francesco De Rose, è stato presentato ai cronisti presenti in conferenza stampa.

“Esordire subito? Sapevo che poteva scattare subito il mio momento, ho dato la mia disponibilità e so che non è facile entrare subito senza conoscere i compagni. Sono qui per dare il mio contributo e farò di tutto per dare una mano ai miei compagni. Ruolo? Giocavo da play a Reggio anche se era un po’ camuffato, il mister mi può utilizzare dove vuole e mi metto a sua disposizione. La cosa importante è rispettare il mister e seguire le sue indicazioni. In qualsiasi ruolo sono a sua completa disposizione, con Floriano siamo rimasti in contatto ma gli ho detto che sarei arrivato solo all’ultimo. Mi ha parlato comunque benissimo di città e piazza. Sono arrivato sabato sera e il giorno dopo sono sceso in campo, ho dato la mia disponibilità perchè credo in questo progetto e nella squadra. Voglio dimostrare che il Palermo è una piazza importante e merita di più. Il nostro segreto deve essere di stare sempre sul pezzo e di avere fame perchè senza questa in categorie come queste non vai da nessuna parte. Se siamo noni in classifica vuol dire che dobbiamo fare qualcosa in più, sono qui anche per aiutare i miei nuovi compagni a fare un ulteriore salto e raggiungere una posizione importante. Il mio arrivo qui è dovuto a tante cose, uno di questi è mettere la mia esperienza in campo per tutti i compagni; dobbiamo dare qualcosa in più. Soprannome Ciccio Polpaccio? È nato ai tempi di Cosenza quando i tifosi mi hanno incrociato e hanno visto i miei polpacci, da lì mi hanno cominciato ad affibbiare questo nomignolo”.