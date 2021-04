DAZN, un mese gratis agli abbonati dopo i disservizi di Inter-Cagliari. I dettagli

Continua a tenere banco la questione relativa ai disservizi riscontrati domenica scorsa sulla piattaforma DAZN.

Non si spengono i riflettori su quanto accaduto domenica scorsa. Migliaia di abbonati alla piattaforma streaming DAZN, che da poco si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, ha riscontrato infatti vari problemi nella visione delle sfide Inter-Cagliari e Verona Lazio. Un fatto grave a cui è immediatamente seguita la reazioni dei club di Serie A, che hanno prontamente chiesto garanzie alla piattaforma perchè quanto accaduto possa non ripetersi ancora in futuro. A seguito di quanto accaduto, DAZN, ha ufficializzato il mese gratis in favore dei propri clienti tramite una mail inviata agli abbonati.

“Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi. Se desideri beneficiare di questa opportunità, accedi a questa pagina e inserisci l’indirizzo e-mail associato al tuo account DAZN entro il 31 Maggio 2021″.