Danimarca-Finlandia, paura a Euro 2020: massaggio cardiaco ad Eriksen in campo

Malore in campo per Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia.

Attimi drammatici durante Danimarca-Finlandia: Christian Eriksen si è accasciato improvvisamente al suolo alla fine del primo tempo del match tra Danimara e Finlandia. Immediato l'intervento dei medici che, anche con l'ausilio del defibrillatore, hanno tentato di rianimare il calciatore che sembra essere stato vittima di un arresto cardiaco. La partita è stata immediatamente interrotta, Eriksen è stato portato fuori in barella dai sanitari scortato dai compagni.