Dani Alves arrestato: l’accusa è di molestie sessuali

E' stato arrestato dai Mossos d'Esquadra de Las Corts a Barcellona, con l'accusa di una presunta violenza sessuale su una ragazza al nightclub Sutton, l'ex Barcellona e Juventus Dani Alves. Il giocatore sarebbe già stato interrogato e si troverebbe attualmente in stato di fermo in attesa di essere portato davanti a un giudice, a cui spetterà l'ultima decisione in merito alla situazione del brasiliano. L'opzione più probabile, secondo i media spagnoli, è il rilascio con l'accusa in attesa del processo.