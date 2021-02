Crotone, svolta in panchina ad un passo: Stroppa verso l’esonero. La situazione

Crotone verso un nuovo ribaltone in panchina.

E’ sempre più in bilico la panchina di Giovanni Stroppa dopo il ko rimediato dal Crotone contro il Cagliari. I pitagorici, infatti, si trovano attualmente a -8 dal quartultimo posto con una partita in più rispetto al Torino. Una situazione preoccupata, quella attualmente vissuta dalla compagine calabrese, che ha spinto in queste ore la dirigenza ad un’accurata riflessione per provare a salvare le sorti della stagione. Secondo “GianlucaDiMarzio”, infatti, i vertici del club sarebbero pronti a sollevare dal proprio incarico Giovanni Stroppa. Al suo posto, potrebbe subentrare Cristian Bucchi, che attualmente starebbe negoziando con la proprietà. La sua ultima stagione in Serie A è stata quella sulla panchina del Sassuolo nel 2017 terminata dopo quattro mesi, prima di passare da Benevento ed Empoli in Serie B.