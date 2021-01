Crotone-Roma, Fonseca: “Bella vittoria, adesso testa all’Inter. Mkhitaryan? Non ho mai allenato uno come lui”

Possiamo ambire a qualcosa di importante, fondamentale pensare positivo.

Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma intervenuto al termine del successo esterno ottenuto contro il Crotone. Vittoria molto importante che fa balzare la compagine capitolina a sole tre lunghezze dall’Inter secondo in classifica, rendendo questa stagione di Serie A ancora più entusiasmante. Ecco le parole di Fonseca: “La squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme. Per noi l’importante sono i tre punti, vincere tutte le partite e non importa quale sia l’avversario. Con l’Inter sarà una partita diversa ma giocheremo per vincere come abbiamo fatto con tutte le altre grandi squadre. Auguriamo a De Sanctis che torni presto, l’intervento è andato bene”.

Chiosa finale del tecnico portoghese in merito alla splendida prova di Henrikh Mkhitaryan: “E’ uno dei più intelligenti che ho allenato, sa trovare gli spazi come pochi”.

