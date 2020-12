Crotone-Parma, Stroppa: “3 punti vitali, ma troppa sofferenza nel secondo tempo. Messias…”

Successo del Crotone contro il Parma.

Rialza la testa il Crotone di Giovanni Stroppa, che si impone sul Parma con il risultato di 2-1 nella sfida andata in scena questa sera all'”Ezio Scida”. Un risultato che permette ai pitagorici di salutare il 2020 con maggiore serenità, commentato dal tecnico Giovanni Stroppa nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Siamo stati disattenti su quel calcio d’angolo. Mi dispiace aver chiuso solo 2 a 0 il primo tempo, la squadra meritava sicuramente di più. Secondo tempo di sofferenza ma ne è valsa la pena, sono tre punti per noi vitali e determinanti. Sono contento perché solo due settimane fa eravamo gli ultimi degli ultimi. Questi risultati ci hanno dato modo di riagganciare chi ci sta davanti. Quando giochiamo in verticale sulle punte la palla la prende l’avversario. Abbiamo un’idea consolidata, sappiamo come possiamo arrivare al risultato. A volte subiamo ma il percorso è questo, attraverso le prestazioni, cercando di dominare l’avversario anche se non sarà semplice”.

Chiosa finale sulla grande gara di Messias: “E’ una storia bellissima quella di questo ragazzo, ancora meglio dell’anno scorso, quando peccava nei numeri. Quest’anno sta facendo cose straordinarie e fa gol. Sicuramente è importantissimo per noi”.