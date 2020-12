Crotone-Parma, Liverani: “Atteggiamento completamente sbagliato, la colpa è anche mia. Turnover? Rispondo così”

Fabio Liverani al termine della sfida di Serie A tra Crotone e Parma.

Crotone-Parma, Liverani: “E’ uno scontro diretto, abbiamo un obiettivo”. E sulla formazione…

Il tecnico della formazione ducale – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha analizzato nello specifico l’atteggiamento della sua squadra durante la gara, assumendosi più di qualche responsabilità per una sconfitta dal significativo peso specifico. Ecco le parole dell’ex allenatore del Lecce: “Non mi aspettavo un primo tempo così, è evidente che la colpa è mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, ma l’unico responsabile sono io. Quello che mi dispiace è non aver visto la fame giusta nel primo tempo, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Per fortuna il 2020 è finito, il nostro sarà un campionato di grande sofferenza”.

Crotone-Parma, Stroppa: “Classifica non ci condiziona, dimostrato di poter fare cose positive. Mercato? Non ci penso”