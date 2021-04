Crotone, il club calabrese veste ‘green’: maglie in plastica riciclata per i pitagorici

Iniziativa green per il Crotone.

Il Crotone veste green. La società ha infatti deciso di sposare un progetto lodevole per tutelare l’ambiente, facendo indossare ai propri giocatori una maglia speciale, realizzato con materiale di riciclo. Le casacche, interamente in poliestere, sono infatti state ottenute riutilizzando ben 12 bottiglie di plastica attraverso una particolare lavorazione.

Tutto nasce dalla collaborazione tra il Polo Net Calabria e Corepla e l’iniziativa fa parte del progetto educativo “Da un mare di plastica a un mare di risorse!“, avviato nel luglio 2020 per sensibilizzare i più giovani sui temi ambientali e prevenire l’abbandono dei rifiuti in mare e sulle spiagge. Per quest’anno, come riportato dal'”ANSA”, “è prevista la distribuzione di un vademecum sulla raccolta e sul riciclo della plastica e che sarà distribuito nelle scuole primarie di primo e secondo grado di Crotone, Reggio Calabria, Cosenza, Soverato e tutte le località turistiche del versante tirrenico e ionico”.