Crotone-Cagliari, infinito Joao Pedro: “Con Semplici è iniziato un nuovo campionato. Ogni partita è una finale”

Il Cagliari torna a sorridere.

Crotone-Cagliari, prima gioia per Semplici: “Importante partire con il piede giusto, il morale della squadra..”

La formazione sarda torna a respirare dopo mesi particolarmente difficili. L’esonero di Eusebio Di Francesco, avvenuto in settimana, ha fatto scaturire qualcosa all’interno dello spogliatoio rossoblu. Prima Leonardo Pavoletti, poi l’ex Palermo Joao Pedro e pratica Crotone archiviata. Leonardo Semplici può esultare alla prima volta sulla panchina del club di Tommaso Giulini e punta con decisione la zona salvezza distante adesso solamente due punti. Il man of the match, Joao Pedro, ha parlato così ai microfoni di SkySport a margine della vittoria in quel di Crotone.

“Sapevamo sarebbe stata difficile, nonostante la loro classifica. L’abbiamo preparata bene, abbiamo avuto poco tempo ma c’era tanta voglia. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e siamo usciti fuori nel momento giusto. È iniziato un campionato nuovo con l’arrivo del mister, forse dovevamo cancellare quello che era successo, senza pensare a quello che abbiamo davanti ma ragionando di partita in partita. Semplici ci ha portato entusiasmo. La squadra ha sofferto questo periodo: abbiamo tanta qualità e voglia, ma quando ti ritrovi lì giù diventa tutto più difficile. Ci ha portato serenità e voglia: il campionato è ancora lungo e la squadra è pronta a lottare fino alla fine“, ha dichiarato Joao Pedro.

Chiosa finale del capitano rossoblu sull’obiettivo del Cagliari: “La nostra corsa è contro noi stessi, perché il campionato è lungo. Se pensiamo a cosa succede sopra ci perdiamo, ogni partita è una finale e dobbiamo fare punti. Poi quando saremo lì sopra si vedrà“.