Crotone-Bologna, Mihajlovic: “Sarà una battaglia, Simy vale come Lukaku all’Inter. Soriano-Orsolini in nazionale? Rispondo così”

Il tecnico dei “felsinei”, Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna si appresta ad affrontare domani, sabato 20 marzo, alle ore ore 15.00, la delicata trasferta dell’“Ezio Scida” contro il Crotone con l’obiettivo di dare continuità al successo contro la Sampdoria. Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico “felsineo”, Sinisa Mihajlovic, presenta la gara contro i “Pitagorici”. L’allenatore usa il bastone e la carota parlando anche dei suoi due attaccanti. Più di un terzo dei gol messi a segno in campionato dal Bologna portano la firma di Roberto Soriano e Riccardo Orsolini. Nove reti e sei assist per il primo, quattro reti e quattro assist per il secondo. Numeri di rilievo che potrebbero valere la convocazione in nazionale per i match di qualificazione ai mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù.

“Dovete chiederlo a Mancini, io vorrei che tutti i miei giocatori andassero in nazionale, significherebbe che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Soriano, per continuità e quello che sta facendo, lo meriterebbe. Orsolini ha degli alti e bassi, per andare in nazionale deve svegliarsi e questo dipende dalle prestazioni nei club”.

PRESTAZIONE DIVERSA – “Il risultano a me non interessa, mi concentro sull’atteggiamento e sulla prestazione – spiega Mihajlovic – In quella partita è mancato sempre l’atteggiamento mentale giusto e senza di quello la prestazione non diventa mai vincente. Ci aspetta un Crotone che si trova nella stessa situazione in cui noi ci trovavamo due anni fa e infatti i ragazzi sanno che sarà una battaglia. Se pareggiamo a livello d’intensità e atteggiamento, poi a livello tecnico possiamo essere superiori, ma il Crotone non è assolutamente da sottovalutare. Dovremmo stare attenti a Ounas e Messias perché per prenderli ci serve il motorino. Simy ha segnato 12 gol e per una squadra che ha 15 punti lo paragono a Lukaku nell’Inter. Nessuno della mia squadra è arrivato a 12 reti”.