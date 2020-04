Crivello: “Vivo questa situazione con angoscia, problema grave”. E sull’iniziativa degli ex rosanero per aiutare la gente…

“Essendo un padre vivo questo periodo con angoscia, mio figlio ha soltanto due anni e chiaramente non comprende la gravità del momento ma di certo resterà segnato da questa esperienza negativa“.

Inizia così l’intervista rilasciata ai microfoni del sito ufficiale del Palermo da Roberto Crivello. Il jolly difensivo palermitano ha parlato di come sta vivendo l’attuale situazione di emergenza che ha colpito tutta la popolazione mondiale: “Tutti i genitori dovranno seguire i propri figli nel graduale ritorno alla normalità, c’è molta incertezza e timore per il futuro ma l’amore vince ogni cosa. Fin dai primi giorni ho percepito la gravità del problema, per questo motivo ho preso le precauzioni più rigide per me e per la mia famiglia prima ancora delle disposizioni del Governo“.

“Vivo a Mondello con mia moglie Laura ed il nostro bimbo Gaspare, trascorro queste mattine giocando con lui, nel pomeriggio mi alleno seguendo il programma del nostro preparatore atletico – ha raccontato Crivello -. Non sono molto attivo sui social networks, a differenza di alcuni miei compagni che ormai sono professionisti, ma ogni sera ho un appuntamento fisso con il mio amico Paolo Muratore, che canta in diretta su Facebook ed io sono un suo grande fan”.

Il classe 1991 si è anche soffermato sull’iniziativa ‘Insieme per Palermo’ portata avanti da diversi ex campioni che hanno indossato la maglia rosanero: “Ho apprezzato il gesto degli ex calciatori rosanero che stanno organizzando una raccolta fondi per la gente di Palermo. E’ la dimostrazione che questa meravigliosa città lascia per sempre un segno nel cuore. In un momento difficile come questo ognuno di noi, in base alle proprie possibilità, deve dare una mano a chi ha bisogno, del resto prima o poi tutto il bene che fai torna indietro”.