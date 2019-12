Crivello: “Vestire questa maglia è il coronamento di un sogno. Tifosi? Vogliamo riportarli allo stadio, la città…”

Il Palermo scalda i motori.

Dopo la breve sosta natalizia, i rosanero, sono tornati in campo per prepararsi al delicato match contro il Marsala: in programma il prossimo 5 gennaio allo stadio “Renzo Barbera”. Proprio nel pomeriggio, infatti, la formazione di Rosario Pergolizzi ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno che attenderà la squadra: attualmente in testa alla classifica a quota 41 punti e a sole 3 lunghezze di vantaggio dal Savoia. A parlare del momento vissuto dal Palermo, reduce dallo scialbo 0-0 maturato contro il Troina, è il difensore rosanero Roberto Crivello, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Scegliere Palermo non è stato difficile. Io quest’estate ero pronto a rimanere allo Spezia, ma poi ad agosto ho ricevuto la chiamata del direttore sportivo che mi ha detto che non rientravo nei piani. Il mio procuratore mi ha proposto di provare a sentire il Palermo. Era un sogno vestire la maglia rosanero e sono riuscito a coronarlo. La città ha risposto alla grande alla rinascita del club, c’è stato anche un record di abbonamenti. Abbiamo ricreato entusiasmo, era importante. Con le prestazioni e i risultati dobbiamo continuare a portare la gente allo stadio”.