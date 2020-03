Crivello: “Proviamo sempre a vincere 5-0, ma ci sono tanti fattori. Under top, Marong in altre squadre avrebbe giocato 30 partite”

Parola a Roberto Crivello.

L’esperto difensore palermitano, intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha parlato a 360 gradi della squadra rosanero. Il Palermo è reduce dal successo per 4-0 sul Nola, ma prima della gara contro i campani era arrivato il ko sul campo del Licata: “Critiche? Ho la fortuna di stare poco sui social e di non dare peso a certe cose, onestamente non ho sentito tutte queste critiche nei nostri confronti, ma la sconfitta di Licata sicuramente ci ha fatto male e contro il Nola siamo andati a duemila proprio perché avevamo voglia di vincere. Noi ci proviamo sempre a vincere 5-0, ma ci sono avversari e campo da prendere in considerazione. In casa possiamo giocare meglio la palla e queste piccole cose ci hanno permesso di fare questa prestazione“.

Il classe 1991 nel corso della sua carriera ha giocato praticamente sempre da terzino sinistro, ma negli ultimi tempi è stato schierato stabilmente da difensore centrale: “È cambiato che nel mese precedente ho avuto qualche acciacco e questo non mi ha permesso di lavorare serenamente. La scorsa settimana, invece, sono stato bene e si è visto in campo. Tornare definitivamente sulla fascia? Quello è il ruolo su cui ho costruito la carriera, ma mi piace parecchio giocare da centrale. Più in là, per il prosieguo della mia carriera, mi vedo più da centrale che da terzino“.

Crivello ha poi parlato dei giovani rosanero che fin qui si sono sempre ben disimpegnati quando sono stati chiamati in causa: “Tutti gli under della squadra si sono mostrati all’altezza della situazione. Non solo loro però, anche chi ha giocato poco o niente. Penso a Marong che purtroppo non ha visto il campo, ma in altre squadre avrebbe giocato 30 partite. E non sono solo io a fare loro da chioccia, perché tutti gli over danno consigli ai più giovani. Tutti dobbiamo essere da esempio“.

Infine, l’ex difensore di Frosinone e Spezia si è soffermato sulla classifica che vede il Palermo in vantaggio di sette punti sull’inseguitrice Savoia: “Guardo la classifica solo la domenica, dopo la partita. Guardo pure il risultato del Savoia e oggi siamo a +7. Per il resto, non faccio né tabelle, né calcoli. Pensiamo sempre partita dopo partita. Il Palermo sta facendo quel che doveva fare, siamo primi dall’inizio e siamo contenti della nostra classifica. Abbiamo questo vantaggio e dobbiamo mantenerlo“, ha concluso Crivello.