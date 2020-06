Crivello: “Mi sono riscoperto centrale, promozione Bari in B sarebbe positiva. Pergolizzi? Ho la mia idea”

Roberto Crivello si proietta alla prossima stagione.

Juve Stabia, Caserta e le voci sul Palermo: il club campano fa chiarezza con un comunicato

Il difensore del Palermo, nel corso della trasmissione “Studio Stadio” in onda su Tgs, ha parlato della stagione appena trascorsa e preso le difese dell’ormai ex tecnico, Rosario Pergolizzi.

Pelagotti: “Accoglienza tifosi prima e dopo Biancavilla una svolta, l’infortunio di Santana…”

“In Serie D non è facile fare buon calcio: dalle dimensioni del campo al tipo di terreno. Ritiro a Petralia? È una buona cosa perché restiamo vicini ai nostri tifosi, tutti me ne hanno parlato molto bene anche perché è lì che si è creato il gruppo. Una possibile promozione del Bari in Serie B non sarebbe male perché parliamo di una concorrente importante per la promozione diretta nella prossima stagione. Ruolo? Mi sono trovato bene nel ruolo del centrale di difesa nonostante per tutta la mia carriera abbia giocato da terzino sinistro, sarò a disposizione del nuovo tecnico del Palermo. Pergolizzi? Ha subito critiche immeritate, ricordiamo che ha raggiunto l’obiettivo richiesto e quindi bisogna solo fargli i complimenti”.

Pelagotti: “Palermo città unica, a Marsala provata emozione indescrivibile”