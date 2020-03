Crivello: “Fondamentale tenere alta la concentrazione. Col Savoia non sarà un match-ball, non dobbiamo commettere un errore”

“Parliamo di un problema mondiale che riguarda ogni aspetto della vita di tutti, quindi è ovvio che anche il mondo del calcio debba adeguarsi mettendo al primo posto la salute e la sicurezza di ognuno di noi“.

Commenta così Roberto Crivello, uno dei leader del Palermo di Pergolizzi, intervistato da Il Giornale di Sicilia, la sospensione del campionato di Serie D imposta dalla Lega. Il difensore palermitano ha poi proseguito: “In questi giorni sarà fondamentale da parte di tutti tenere alta la concentrazione in modo che questo stop non influisca minimamente sul nostro rendimento e lo dovremo dimostrare subito quando saremo chiamati a scendere in campo“.

Al rientro al “Barbera” i rosanero strano costretti a giocare senza pubblico: “I tifosi sono importanti per noi, abbiamo anche giocato una partita con quasi 20 mila spettatori e in Serie D si tratta di numeri importanti. Giocare in casa è più bello ed è più semplice, ma non dobbiamo pensarci. Che il rendimento in casa sia cambiato, per me, è solo questione di episodi. C’è da dire che in trasferta si gioca spesso in campi più piccoli, dunque devi giocare più compatto e subisci di meno. In casa è diverso e qualche spazio in più si crea, soprattutto con avversari che a Palermo giocano la partita della vita. Fortunatamente nel 2020 siamo partiti bene e speriamo di continuare così“.

Crivello si è anche soffermato sulla sfida a distanza con il Savoia, con le due squadre che si affronteranno a breve: “Non dobbiamo farci influenzare da quella partita. Dobbiamo pensare di arrivare in casa del Savoia con sette punti di vantaggio e che questa gara non sarà affatto un match-ball, perché mancano ancora tante partite da qui alla fine della stagione. Ricordo anni fa, in Serie C, che l’Alessandria buttò via un campionato già vinto. Non dobbiamo commettere lo stesso errore“.