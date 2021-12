Crivello: “Dettagli fanno differenza. Atteggiamento e cattiveria non sono mancati”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del difensore del Palermo, Roberto Crivello, a margine del ko contro il Catania

"Noi prepariamo tutte le partite alla stessa maniera, che si giochi in casa o fuori. Il nostro stadio viene sofferto dagli avversari, ma questo oggi non centra. Il campo oggi non era in condizioni ideali, ma sono i dettagli a fare la differenza. La cattiveria e la voglia di vincere non ci è mancata, ma le cose che prepari a volte mancano in partite come queste. L'atteggiamento però non è di certo mancato. Sono contento che la mia situazione si sia risolta, ma ciò appartiene al passato. Da quando sono tornato in gruppo dò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi di squadra".