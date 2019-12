Crivello: “C’è rammarico, noi poco cinici e sfortunati. Ora ripartiamo a mille”. E sui fischi…

Il Palermo rallenta ancora.

I rosanero non sono riusciti a conquistare la vittoria, per la terza volta nelle ultime quattro gare, tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. Soltanto un pari a reti bianche, infatti, nella gara contro il Troina. La squadra di Rosario Pergolizzi, dunque, chiude il girone d’andata in testa alla classifica con 41 punti, ma il gap sulla seconda si riduce ancora. Il Savoia, infatti, si trova ora a -3 dalla vetta.

Palermo-Troina 0-0: al “Barbera” va in scena il festival degli sprechi, i rosa falliscono due rigori e non vanno oltre il pari

Il difensore Roberto Crivello, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Il rammarico è davvero tanto e nello spogliatoio c’è tanta delusione, abbiamo creato tanto a parte i rigori ed è stato davvero un peccato non portare a casa la gara. Il Troina è venuto qui per il punto e hanno raggiunto il loro obiettivo, oggi siamo stati poco cinici con la fortuna che non ci ha aiutati. Fischi? Fanno un po’ male, ma i tifosi ci hanno sostenuto durante l’arco dei 90′ e quindi ci può anche stare che i nostri tifosi abbiano mostrato la loro delusione. Ricordiamoci che siamo il Palermo e quindi i tifosi si aspettano qualcosa in più da parte nostra, li ringraziamo comunque perché ci hanno sempre sostenuti. Adesso dobbiamo ripartire a mille e conquistare la vittoria contro il Marsala, adesso ci ricarichiamo. Questo campionato ci sta insegnando che nulla è mai scontato, sapevamo che ci sarebbe stato un calo come accade anche alle grandi squadre. Bisogna restare compatti e portare a casa la vittoria, dobbiamo pensare a noi stessi perché questo campionato possiamo perderlo solo noi e possiamo vincerlo solo noi”.

Serie D, 17a giornata: il Palermo conquista un solo punto, torna a vincere il Licata. Risultati e classifica